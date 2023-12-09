“أعرف لجنتك” خطوات الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية 2023 بالرقم القومي موقع الهيئة الوطنية

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية 2023 أكثر ما يشغل بال المواطنين في جمهورية مصر العربية مع اقتراب الموعد الذي سيتم فيه إطلاق اللجان الانتخابية، حيث يبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد عقد هذه اللجان إلى جانب كيفية معرفة مقر اللجنة التي يمكنهم التوجه إليها للتصويت إلى أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم الخطوات الخاصة بعملية الاستعلام عن مقر اللجنة، إلى جانب ذلك سوف نذكر لكم أسماء المرشحين.

موعد بدأ الانتخابات الرئاسية 2023 في مصر

تزامنًا مع اقتراب الموعد الخاص بالانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها بأنه سيتم البدء في الانتخابات بداية من يوم الأحد القادم الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر، وتستمر حتى ثلاثة أيام ويتم الإنتهاء من عملية التصويت في اليوم الثاني عشر من الشهر نفسه، الجدير بالذكر أنه سيتم الإشراف على هذه الانتخابات من خلال طاقم قضائي كامل، وإليكم أسماء المرشحين الذين تم الإعلان عنهم رسميًا في انتخابات الرئاسة لهذا العام، وهم كالآتي، الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”، فريد زهران، عبد السند يمامة، حازم عمر.

خطوات الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية 2023

نقدم لكم عبر السطور التالية الخطوات التفصيلية الخاصة بعملية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، ما عليكم إلا إتباعها بشكل صحيح: