موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للقطاع العام بعد اعلان الزيادة الجديدة

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر يناير 2024، يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، كما هو متبع كل شهر وأكدت الهيئة أن جميع منافذ الصرف المعتمدة لديها، بما في ذلك فروع البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومن خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ستكون متاحة لصرف المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بدءًا من الأول من يناير 2024، سيكون بإمكان المواطنين الاستمتاع بتحويل معاشاتهم الشهرية، حيث يتم إجراء عمليات الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري. وتمتد فترة صرفالمعاشات هذا الشهر حتى السادس من يناير 2024، مما يمنح الجميع الفرصة لتلقي دخلهم المستمر بطريقة مريحة وفعّالة.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

وبناءً على قرار الهيئة، سيتم صرف المعاشات وفقًا لثلاث شرائح، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: تتضمن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مبلغ يتجاوز 1000 جنيه، وسيتم صرف معاشات هذه الشريحة يومي 1 و2 يناير 2024.

الشريحة الثانية: تتضمن أصحاب المعاشات الذين يتلقون أكثر من 2000 جنيه، وسيتم صرف معاشات هذه الشريحة يومي 3 و4 يناير 2024.

الشريحة الثالثة: تتضمن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مبلغ يزيد عن 3000 جنيه، وسيتم صرف معاشات هذه الشريحة في يومي 5 و6 يناير 2024.

وأكدت الهيئة أن جميع منافذ الصرف المعتمدة لديها، بما في ذلك فروع البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومن خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ستكون متاحة لصرف المعاشات وأضافت الهيئة أن أصحاب المعاشات الذين لم يتمكنوا من استلام معاشاتهم في بداية الشهر، يمكنهم التوجه إلى أي من منافذ الصرف في الأيام التالية.