“ممكن اسمك يكون منهم” رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة تمكنهم من الوصول إلى أسماء الأفراد الجدد المستحقين لـ معاشات تكافل وكرامة، حيث يعتبر ذلك البرنامج من البرامج التي تتيح مبالغ مالية كمساعدة للمواطنين في عيش حياة كريمة، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم أسهل طريقة تتيح لكم الاستعلام عن الأسماء بكل سهولة من خلال الرقم القومي فقط.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

استكمالًا لحديثنا عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، نقدم لكم الطريقة الصحيحة لمعرفة الأسماء من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية توجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني عبر الرابط التالي من هنا.

من ثم التوجه نحو أيقونة الدعم لـ تكافل وكرامة.

اكتب رقمك القومي في الحقل الفارغ.

من ثم الاستعلام، سوف تظهر لك النتائج موضح بها هل تستحق الحصول على الدعم أم لا.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

يجب الإلتزام ببعض المعايير والشروط لـ تستحق الحصول على معاشات تكافل وكرامة، وهي تتمثل في الآتي:

تقديم بيان يوضح حالة الفرد الاقتصادية وجميع أفراد أسرته.

يشترط ألا يكون الفرد يعمل في أحد المؤسسات الحكومية.

أن يكون من أبناء مصر وحاصل على الجنسية.

الالتزام بإدراج كافة الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

التزم بإدراج الأوراق الخاصة بعملية التقديم على برنامج تكافل وكرامة، والتي جاءت موضحة في الآتي: