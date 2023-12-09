“صطبها من مظلتي“ المشمولين بالرعاية الإجتماعية الأخيرة 2023 في العراق

تم الاعلان عن الوجبة الأخيرة التابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، والتي يبحث عنها العديد من المواطنين داخل العراق، كما أن البعض يعتقد أن هناك وجبة جديدة مع بداية الشهر الميلادي ولكنها تعتبر الوجبة الأخيرة وتم الإعلان عنها في الشهر الماضي، وهي إحدى برامج الدعم التي تساعد في تخفيف العبء على المواطنين وذلك نظرًا لارتفاع الأسعار التي شهدتها جميع البلاد في الفترة الماضية، حيث تسعى الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين على عيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية من أكبر طرق الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، ولذلك يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كشوفات بأسماء المستحقين بالوجبة الأخير من الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المستحقين بالوجبة الأخيرة التي تم التصريح عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابع لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على منصة مظلتي.

ثم إدخال كل من اسم المستخدم ورقم الطلب.

النقر على الدفعة الحالية.

قم بتحديد الوجبة عند الاستعلام عنها.

يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها.

أخيرا يجب النقر على إرسال الطلب.

التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

تم الإعلان عن أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وأكدت أن هناك ما يقارب نحو 300 ألف مواطن قاموا بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية وثم يتم اختيار الأقل دخل وأكثر احتياج، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على الكثير من المواطنين، كما أن الدولة تسعى إلى تسهيل وتيسير الخطوات للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.