“يابختك يابن المحظوظة“ زيادة جديدة في المعاشات 2024 تصل لـ 1280 جنيهًا هيصوا وافرحوا

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن ما يخص زيادة المعاشات لعام 2024، وذلك لأن قانون المعاشات يثبت أن هناك زيادة في المعاشات كل عام والتي تصل إلى 15٪، لذلك يبحث العديد حول موعد زيادة المعاشات والتي يصل عددهم نحو 10.5 مليون مواطن، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024

صرح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض من خلال برنامج كلمة أخيرة عن الحد الأدنى للمعاشات والذي يصل إلى 1105 جنيه مصري، وأنه من المقرر أن هناك زيادة سوف تضاف 1 يناير 2024 وسوف يصل مبلغ المعاشات إلى 1300 جنيه مصري، بينما المعاشات التي تصل إلى 8720 جنيه مصري سوف تزداد حتى 10.000 جنيه مصري.

موعد صرف المعاشات 2024

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة والتي من المقرر أن يتم صرفها يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024.

موعد زيادة المعاشات 2024

وفقًا المادة 35 في قانون المعاشات أنه يوجد زيادة 15٪ على المعاشات كل عام والتي من المقرر أنه تتم اضافة الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ولكن بحسب توجيهات رئاسية تم تبكير الموعد لذلك العام والتي من المقرر صرفها في شهر يناير.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

تم مضاعفة المنحة الاستثنائية والتي من المقرر أنه يتم صرف 600 جنيه مصري بدلا من 300 جنيه، وكان ذلك بداية من شهر أكتوبر الماضي ولكن تم صرفها بأثر رجعي في شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات والتي بدأت من 1 ديسمبر ومن المقرر أنها سوف تستمر لمدة 6 أيام متتالية، ويتم الصرف من خلال البريد المصرى، ماكينة الصرف الآلي، بنك ناصر الاجتماعي، منافذ فوري، بالإضافة إلى المحافظ الالكترونية على الهواتف المحمول.

خطوات الاستعلام عن المعاشات

يتم الاستعلام عن المعاشات للمواطنين بالرقم القومي المكون من 14 رقم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.