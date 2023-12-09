اختطاف سيران مسلسل طائر الرفراف الحلقة 49 على قناة Star TV التركية 

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 49، ازداد البحث عنها بشكل كبير عبر محركات بحث جوجل منذ أن تم الإعلان عنها، كما أنه أحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حصلت الحلقة الذي تم فيها اختطاف سيران على إعجاب الكثير من المشاهدين وبدأ البحث بشكل كبير في محركات البحث عن هذه الحلقة، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم تفاصيل هذه الحلقة وقنوات عرضها.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 49 على قناة Star TV

انتشرت المسلسلات التركية بشكل كبيرة في مصر والوطن العربي، وأصبحت تمتلك قاعدة جماهيرية كبرى، ومن ضمن تلك المسلسلات، مسلسل طائر الرفراف الذي ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ومن أبرز الممثلين المشاركين في ذلك العمل هو الفنان مارت رمضان والفنانة افرا، كما شهدت الحلقات التي تم عرضها مؤخرًا أحداث كثيرة أحدثت ضجة كبيرة والتي من بينها مشاهد اختطاف فريد لسيران رغبة منه في إصلاح العلاقة فيما بينهم.

موعد وتردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف الحلقة 49

جاء الموعد الخاص بمسلسل طائر الرفراف على قناة ستار تي في التركية في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءا بتوقيت مصر، ويمكنكم استقبال التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات كالاتي:

على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

على القمر الصناعي عرب سات: