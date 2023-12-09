شوف الفراخ بكام | أسعار الدواجن الآن| سعر الفراخ البيضاء| البلدي | الساسو | أسعار الكتاكيت السبت 9-12-2023

شوف الفراخ بكام..أسعار الدواجن اليوم السبت 9-12-2023، من خلال متابعتنا اليوم والحصرية، نوافيكم من خلال تقريرنا اليوم، بكم الفراخ اليوم، حيث نرصد لكم أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، وسعر كيلو الفراخ الحمراء وفقاً لما جاء في تقرير بورصة الدواجن العمومية، كما نوفر لكم أسعار كرتون البيض وسعر الكتاكيت، تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم السبت 9-12-2023

شهدت أسعار الدواجن تغيرات مستمرة خلال الأشهر الماضية، بسبب العوامل الاقتصادية والتغيرات في معدلات الإنتاج والطلب على الشراء، ولذلك يحرص العاملون في الصناعة بشكل دائم على التحديث اليومي لأسعار الدواجن، وخلال الأيام الماضية تراجع سعر الدواجن تراجعاً ملحوظاً، وذلك بسبب تراجع أسعار الأعلاف، والإفراج عن آلاف أطنان العلف من المواني المصرية وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة، وفيما يلي جدول محدث ب أسعار الدواجن اليوم.

النوع أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء 62 جنيه 62 جنيه لحم الفراخ الساسو 70 جنيه 71 جنيه لحم الفراخ البلدي لحم أمهات أبيض 57 جنيه 57 جنيه

أسعار البيض اليوم السبت 9- ديسمبر 2023

كما شهدت اسعار البيض الأبيض والأحمر تراجعاً بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن، وجاء سعر كرتون البيض كما يلي:

النوع أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر 117 جنيه 118 جنيه بيض أبيض 115 جنيه 116 جنيه بيض بلدي 134 جنيه 135 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم 9-12-2023

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض شركات يوم 26 جنيه 31 جنيه كتكوت أبيض قطعان يوم 24 جنيه 24.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 15 جنيه 16 جنيه كتكوت ساسو بيور يوم 16 جنيه 17 جنيه كتكوت بلدي حر يوم 7 جنيه 8 جنيه كتكوت هجين يوم 10 جنيه 11 جنيه

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