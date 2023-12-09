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شوف الفراخ بكام | أسعار الدواجن الآن| سعر الفراخ البيضاء| البلدي | الساسو | أسعار الكتاكيت السبت 9-12-2023

شوف الفراخ بكام | أسعار الدواجن الآن| سعر الفراخ البيضاء| البلدي | الساسو | أسعار الكتاكيت السبت 9-12-2023

adminمنذ يومين
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شوف الفراخ بكام..أسعار الدواجن اليوم السبت 9-12-2023، من خلال متابعتنا اليوم والحصرية، نوافيكم من خلال تقريرنا اليوم، بكم الفراخ اليوم، حيث نرصد لكم أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، وسعر كيلو الفراخ الحمراء وفقاً لما جاء في تقرير بورصة الدواجن العمومية، كما نوفر لكم أسعار كرتون البيض وسعر الكتاكيت، تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم السبت 9-12-2023

شهدت أسعار الدواجن تغيرات مستمرة خلال الأشهر الماضية، بسبب العوامل الاقتصادية والتغيرات في معدلات الإنتاج والطلب على الشراء، ولذلك يحرص العاملون في الصناعة بشكل دائم على التحديث اليومي لأسعار الدواجن، وخلال الأيام الماضية تراجع سعر الدواجن تراجعاً ملحوظاً، وذلك بسبب تراجع أسعار الأعلاف، والإفراج عن آلاف أطنان العلف من المواني المصرية وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة، وفيما يلي جدول محدث ب أسعار الدواجن اليوم.

النوعأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاء62 جنيه62 جنيه
لحم الفراخ الساسو70 جنيه71 جنيه
لحم الفراخ البلدي
لحم أمهات أبيض57 جنيه57 جنيه

أسعار البيض اليوم السبت 9- ديسمبر 2023

كما شهدت اسعار البيض الأبيض والأحمر تراجعاً بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن، وجاء سعر كرتون البيض كما يلي:

النوعأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمر117 جنيه118 جنيه
بيض أبيض115 جنيه116 جنيه
بيض بلدي134 جنيه135 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم 9-12-2023

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيض شركاتيوم26 جنيه31 جنيه
كتكوت أبيض قطعانيوم24 جنيه24.25 جنيه
كتكوت ساسويوم15 جنيه16 جنيه
كتكوت ساسو بيوريوم16 جنيه17 جنيه
كتكوت بلدي حريوم7 جنيه8 جنيه
كتكوت هجينيوم10 جنيه11 جنيه

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adminمنذ يومين
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