هُنا بالخطوات:: طلب الاستفادة من دعم الأرامل الدعم الإجتماعي المباشر www.asd.com

طلب الاستفادة من دعم الأرامل الدعم الإجتماعي المباشر www.asd.com…یهدف نظام الدعم الاجتماعي المباشر www.asd.com إلى تحسین الوضع الاجتماعي للأسر المغربية التي لديها أطفال في سن التعليم أو تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، والتي لا تستفيد حالیًا من أي تعويضات عائلية وفقًا للقوانين والتنظمات العاملة بها، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، وسوف تتلقى الأسر المستهدفة دعمًا اجتماعيًا شهريًا يختلف حسب أفراد كل عائلة وظروفهم. ولن يكون أقل من 500 درهم شهريًا كحد أدنی، بعد استيفاء الشروط المؤهلة والتي تتضمن الاستجابة لمستوى الحد الأدنى المطلوب وفق نتائج السجل الاجتماعي الموحد RSU.

شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

حددت الجهات المعنية بالمغرب عدد من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وهي:

التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

الجنسية المغربية لرب الأسرة.

التسجيل في السجل الوطني.

الإقامة الدائمة في المغرب.

الانتماء لإحدى الفئات المستهدفة بالبرنامج:

الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية.

الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.

الأشخاص ذوو الإعاقة الحسية.

الأشخاص ذوو الإعاقة المركبة.

الأسر الفقيرة

الأسر التي تعاني من إعاقة، بطالة، أو أمراض مزمنة.

فيما يتعلق بالاستفادة من الإعانة الجزافية، يتطلب ذلك، بالإضافة إلى الشروط السابقة، عدم وجود أولاد لدى الأسرة، أو إذا كانوا موجودين، ألا يتجاوزوا عمر الحادية والعشرين سنة.

للاستفادة من الدعم الإجتماعي المباشر asd.com

حتى يتم الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر asd يجب التسجيل في الروابط التالية:

رابط التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP

رابط التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد RSU

طريقة التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma

يتم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma.