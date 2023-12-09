هُنا بالخطوات:: طلب الاستفادة من دعم الأرامل الدعم الإجتماعي المباشر www.asd.com
طلب الاستفادة من دعم الأرامل الدعم الإجتماعي المباشر www.asd.com
طلب الاستفادة من دعم الأرامل الدعم الإجتماعي المباشر www.asd.com…یهدف نظام الدعم الاجتماعي المباشر www.asd.com إلى تحسین الوضع الاجتماعي للأسر المغربية التي لديها أطفال في سن التعليم أو تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، والتي لا تستفيد حالیًا من أي تعويضات عائلية وفقًا للقوانين والتنظمات العاملة بها، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، وسوف تتلقى الأسر المستهدفة دعمًا اجتماعيًا شهريًا يختلف حسب أفراد كل عائلة وظروفهم. ولن يكون أقل من 500 درهم شهريًا كحد أدنی، بعد استيفاء الشروط المؤهلة والتي تتضمن الاستجابة لمستوى الحد الأدنى المطلوب وفق نتائج السجل الاجتماعي الموحد RSU.
شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر
حددت الجهات المعنية بالمغرب عدد من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وهي:
- التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
- الجنسية المغربية لرب الأسرة.
- التسجيل في السجل الوطني.
- الإقامة الدائمة في المغرب.
- الانتماء لإحدى الفئات المستهدفة بالبرنامج:
- الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية.
- الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.
- الأشخاص ذوو الإعاقة الحسية.
- الأشخاص ذوو الإعاقة المركبة.
- الأسر الفقيرة
- الأسر التي تعاني من إعاقة، بطالة، أو أمراض مزمنة.
فيما يتعلق بالاستفادة من الإعانة الجزافية، يتطلب ذلك، بالإضافة إلى الشروط السابقة، عدم وجود أولاد لدى الأسرة، أو إذا كانوا موجودين، ألا يتجاوزوا عمر الحادية والعشرين سنة.
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للاستفادة من الدعم الإجتماعي المباشر asd.com
حتى يتم الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر asd يجب التسجيل في الروابط التالية:
رابط التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP
رابط التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد RSU
www .asd .ma| مٌفــعل الــآن لينــك التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر maroc
طريقة التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma
يتم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma.
- زيارة موقع الدعم المالي المباشر من خلال فتح الرابط asd.ma.
- إنشاء حساب جديد على المنصة عن طريق إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة. هذه المعلومات تشمل:
- الاسم الشخصي والعائلي.
- تاريخ الميلاد/تاريخ الميلاد/الجنس/ رقم الهاتف/ العنوان الإلكتروني.
- ومن ثم النقر على الزر “تسجيل” لإنهاء عملية إنشاء الحساب.
- ويلي ذلك تعبئة نموذج طلب الاستفادة من الدعم المالي المباشر المتوفر على منصة الدعم المالكي
- 5. تحميل الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
- 6. اضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.