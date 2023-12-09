وزارة التموين حالفة لتظبط التجار الجشعين ونزلت قرارات وزارة التموين السكر هيبقى لكل المواطنين

قرارات وزارة التموين السكر، قام وزير التموين ” علي المصيلحى” بإصدار قرار جديد لحل أزمة السكر التي يعاني منها جميع المواطنين، حيث أن السكر سلعة أساسية يلزم توافرها في كل منزل، ولكن بعد هذا الغلاء، أصبح هناك أزمة في توافر السكر واشتكت جميع المواطنين من الارتفاع المتزايد في سعره، وخلال هذا المقال سنوضح لكم القرار الجديد في هذا الموضوع.

قرارات وزارة التموين السكر

كما ذكرنا أن وزير التموين “علي مصيلحي” قام بإصدار قرار لحل أزمة السكر الموجودة هذه الفترة، حيث تم إصدار قرار رقم 31 وذلك بتاريخ 7/12/2023، والذي ينص القرار على: إتاحة زيادة السكر المعروض وذلك لسد احتياجات المواطنين منه، وبالإضافة لقيمة الدعم المحدد على بطاقة التموين يتم صرف عدد ا كيلو سكر للبطاقة التي بها ثلاث مستفيدين أو أقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر لبطاقة التموين التي بها 4 أفراد مستفيدين أو أكثر، وذلك بأن يكون سعر كيلو السكر 27 جنيها يتم السداد نقداً ، وحيث يتم صرف السكر من المنافذ المخصصة لبيع السلع الغذائية المدعمة، مثل مخازن شركتي الجملة ( العامة- المصرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

توجيهات وزارة التموين لمكاتب التموين والمنتفعين

شددت وزارة التموين على مكاتب توزيع التموين والمنتفعين على تنفيذ كل ما تم إصداره من قوانين تجاه أزمة سعر السكر، ويجب على الجميع الالتزام بها وتنفيذها، وفي حال تواجد أي مخالفة من منافذ التموين لأحكام المادة الأولى، فسوف تتم المحاسبة على كيلو السكر الحر بسعر 42 جنيها، ونوهت بذلك مديري منافذ التموين.