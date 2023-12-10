شهادة بعائد ماتحلمش بيه ليك ولعيالك..شهادة جديدة من بنك مصر بعائد 27٪ شوف بكام كده

شهادة جديدة من بنك مصر، ازدادت عمليات البحث كثيراً هذه الآونة عن الشهادة الحديدة التي تم إطلاقها من قبل بنك مصر، حيث ينفرد بنك مصر بتقديم باقة من شهادات الإدخار التي تمتاز بالكثير من المزايا، وحيث أن هذه الشهادة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة، ولكافة التفاصيل عن هذا الموضوع تابعوا معنا هذا المقال.

شهادة جديدة من بنك مصر

أطلق بنك مصر شهادة إستثمار جديدة تسمى شهادة “القمة”، هذه الشهادة لها عائد مرتفع عن الشهادات الأخرى، وتتلائم هذه الشهادة مع جميع المواطنين، وذلك من حيث مدة هذه الشهادة وقيمتها، وهذه الشهادة تكون بالعملة المحلية، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال الانترنت البنكي عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول.

تفاصيل شهادة الاستثمار الجديدة “القمة” من بنك مصر

قام البنك بنشر كافة التفاصيل عن شهادة الاستثمار الجديدة عبر الصفحة الرسمية له عبر الإنترنت، وأوضح كافة المعلومات والتفاصيل التي تبحثون عنها عن هذه الشهادة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

شهادة الاستثمار الجديدة تصدر للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الاستثمار في هذه الشهادة يصل إلى ثلاث سنوات.

تتميز هذه الشهادة بسعر فائدة ثابت طول فترة الاستثمار.

يتم صرف العائد شهرياً.

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يحق للمواطن المستثمر استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها ، وذلك علي حسب القواعد الخاصة بعملية الاسترداد لهذه الشهادة، وهو بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن اخذ قرض على ضمان هذه الشهادة.

شهادة ادخار أمان بنك مصر

شهادة ادخار أمان هي شهادة اسمية بالجنيه المصري، تشتمل هذه الشهادة على وثيقة تأمين على الحياة، بالإضافة إلى الدخول على سحب جوائز قيمة من خلالها، حيث تتميز هذه الشهادة بأنه يتم تجديدها تلقائيا على مدتين فقط، ويقوم بإصدار هذه الشهادة بنك مصر، وذلك لدعم الشمول المالي.