اللي جاية شديدة موعد النوة القادمة حسب جدول النوات\\ الأرصاد الجوية بتحذر تحذير شديد

موعد النوة القادمة سوف نوضحه من خلال هذا المقال حيث يرغب الكثير من المواطنين القاطنين في مدينة الإسكندرية في التعرف على الجدول الخاص بنوات الاسكندرية بالتحديد في هذه الأجواء التي تنخفض فيها الحرارة والأمواج حيث تواجه الإسكندرية في الوقت الحالي حالة من سقوط الأمطار المصاحبة لفصل الشتاء والتي ينتج عنها تعرض المدينة للكثير من الحوادث المختلفة في الطرق.

موعد النوة القادمة

تعد النوة من المواسم التي يتم فيها أخذ إجازة رسمية في مدينة الإسكندرية وذلك لوجود مجموعة من الظروف المناخية التي تؤدي إلى ذلك، وفيما يخص موعد أقرب نوة قادمة فمن المقرر أن يوافق هذا الميعاد يوم 1 من شهر يناير القادم لعام 2023 حيث تستمر هذه النوة لمدة 6 أيام لتنتهي في يوم 7 من شهر يناير لنفس العام.

جدول نوات الإسكندرية 2023-2024

أوضحت الجهات المسؤولة وهيئة الأرصاد الجوية أن جدول نوات الإسكندرية 2023-2024، قد تم تحديده كالآتي: