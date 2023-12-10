هسه رابط منصة مظلتي الوجبة الأخيرة من كشوفات الرعاية الاجتماعية قناة وزارة العمل تليكرام

مظلتي الوجبة الأخيرة تعتبر من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الزوار في دولة العراق حيث ينتظر كثير من الأفراد التعرف على الأشخاص المقبولين في الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية فيما يخص الوجبة الأخيرة، وبالتحديد بعد تصريح الوزارة الخاصة بالعمل على عرض الأسماء المقبولة التي ستشملها هذه المبادرة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

مظلتي الوجبة الأخيرة

يعد برنامج مظلتي الوجبة الأخيرة واحد من أبرز البرامج التي وفرتها الدولة في العراق والتي تعمل على تقديم الكثير من سبل الدعم لكافة الأسر المستحقة ممن يعانون دخل اجتماعي مادي منخفض وذلك للمساهمة في تحسين حالتهم المادية وتلبية كافة احتياجاتهم في ظل مواجهة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وفي هذا الإطار فقد أعلنت الوزارة عن كيفية التعرف على أسماء المقبولين للاستفادة من هذا الدعم من الأشخاص الأكثر استحقاقًا لهذا الدعم.

كيفية البحث عن اسم في منصة مظلتي

هناك مجموعة من الخطوات التي أوضحتها المظلة لكافة الراغبين في البحث عن أسمائهم في كشف المقبولين في هذا الدعم، وذلك كما يلي: