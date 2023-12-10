بالرقم القومي بس رابط استعلام اللجنة الانتخابية 2023//اعرف لجنتك فين عشان اللجان اتغيرت السنادي

رابط استعلام اللجنة الانتخابية سوف نوضحه من خلال هذا المقال حتى يتسنى للمواطنين التعرف على اللجان الانتخابية الخاصة بهم وغيرها من التفاصيل الأخرى وذلك بالتزامن مع انطلاق الماراثون الخاص بالانتخابات الرئاسية في مصر لهذا العام والذي يضم نحو ما يصل إلى 4 مرشحين أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وغيرهم من المرشحين.

رابط استعلام اللجنة الانتخابية

فيما يخص الموعد المحدد للبدء في الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن يبدأ الاقتراع من يوم 10 ديسمبر للعام الجاري وحتى يوم 12 ديسمبر لنفس العام، ويمكن للمواطنين التعرف على الهيئة الوطنية للانتخابات.

معرفة اللجنة الانتخابية 2023

يمكن للمواطنين التعرف على اللجنة الانتخابية الخاصة بهم والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية لهذا العام وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في بادئ الأمر قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات

في الخطوة التالية قم بالنقر على زر الإستعلام عن موقفك الانتخابي.

قم بعد ذلك بإدخال رقمك القومي في المكان المخصص لذلك.

في الخطوة التالية قم بالنقر على زر الاستعلام.

انتظر وسوف تظهر أمامك النتيجة الخاصة باسم اللجنة الانتخابية التابع لها والتي يمكنك من خلال التصويت للرئيس القادم.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات عن موعد الإدلاء بأصوات المصريين بالخارج وذلك في يوم 3 من شهر ديسمبر الحالي والذي استمر لمدة ثلاث أيام متتالية قام فيها المصريين في الخارج بالإدلاء والتصويت للرئيس القادم وذلك في الأماكن المخصصة بذلك في الخارج.