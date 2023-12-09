وفقًا لـ similarweb.. رابط بوابة اور الالكترونية+ الخدمات الإرشادية على بوابة أور

رابط بوابة اور الالكترونية سوف نوضحه من خلال هذا المقال حيث تعتبر بوابة أور من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة من أجل توفير الكثير من الخدمات الحكومية والاجابة على كافة الاستفسارات التي يطرحها المواطنين ومساعدتهم في التعرف على الخدمات التي تقدمها الحكومة حيث تحرص المنصة على الرد على كافة الأسئلة المتعلقة بالمواطنين وذلك في إطار ساعات العمل المحددة من قبل المنصة.

رابط بوابة اور الالكترونية

رابط بوابة اور الالكترونية، في النقاط التالية سوف نعرض لكم الرابط الخاص بـ بوابة أور الإلكترونية والتعرف على كيفية التقديم على الخدمة من خلال هذه المنصة وذلك كما يلي:

في بادئ الأمر قم بالتوجه إلى منصة أور على الانترنت. قم بعد ذلك بكتابة البيانات الخاصة بك في مكانها الصحيح. في الخطوة التالية قم بإرفاق كافة الصور والوثائق المطلوبة ثم انقر على زر الحفظ. سوف تتلقى رسالة نصية تنقلك لمرحلة استكمال التسجيل. قم بالنقر على زر تحميل الاستمارة الخاصة بالتسجيل وانتظر حتى تصلك رسالة على هاتفك تفيد بمعالجة طلبك.

الخدمات الإرشادية على بوابة أور

تعد الخدمة الإرشادية أحد الخدمات التي توفرها منصة أور وهي من الخدمات التي توفر تواصل وإرشاد المواطنين وتساعدهم في تحقيق الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها لهم البوابة إذ يمكن للأفراد التواصل من خلال الاتصال على الرقم الموحد الذي أطلقته المنصة وهو 5599 وذلك بشكل مجاني تمامًا بدون دفع أي رسوم حيث توفر المنصة التواصل على مدار الأسبوع وذلك من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.