“بأعلى عائد 27%” شهادة البنك الأهلي بعائد 27%+  أنواع شهادات البنك الأهلي

شهادة البنك الأهلي بعائد 27%، تزايدت معدلات البحث عنها مؤخرًا، حيث يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة واسعة من الشهادات المحلية والأجنبية بمدد وعوائد متنوعة، يمكن للعملاء اختيار الشهادة التي تناسب احتياجاتهم وأهدافهم في الادخار والاستثمار.

شهادة البنك الأهلي بعائد 27%

شهادة البنك الأهلي بعائد 27%، سيتم طرح شهادة “الأهلي فورا” الدولارية من قبل البنك الأهلي المصري، تستمر مدة الشهادة لمدة 3 سنوات، وتتمتع بعائد سنوي بنسبة 9٪ يتم صرفه مقدمًا بالجنيه المصري عن طريق حسابها على مدار فترة الشهادة بنسبة 27٪ من قيمة الشهادة الإجمالية، لا يسمح باستخدام شهادة البنك الأهلي بعائد 27% كضمان للاقتراض، ويتم استرداد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بنفس عملة الدولار الأمريكي.

أنواع شهادات البنك الأهلي

يوجد العديد من أنواع الشهادات المتاحة في البنك الأهلي المصري، سواء بالعملة المحلية أو الدولار، والآن سنقدم لكم جميع التفاصيل كما يلي: