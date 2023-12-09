متفوتيش الفرصة اشتري وخزني|أسعار الدواجن اليوم 9-12-2023 في المحلات |سعر كيلو الفراخ البيضا- الحمراء- البلدي

اسعار الدواجن اليوم…من خلال المتابعة اليوم المقدمة من البديل الإخباري، نقدم لكم متابعينا الكرام أسعار بورصة الدواجن اليوم، حيث يتساءل العديد من المواطنين بالشارع المصري حول أسعار الفراخ اليوم للمستهلك، وبشكل خاص بكم كيلو الفراخ البيضاء وهي الأكثر تداولاً في السوق المصري.

ومن خلال السطور التالية، سوف نوفر لكم تقريراً شاملاً عن اسعار الدواجن اليوم والتي تشمل سعر الفراخ البيضاء، وأسعار الفراخ الساسو، والبلدي، فضلاً عن سعر كرتون البيض الأبيض والأحمر.

اسعار الفراخ اليوم

أكدت مصادر بشعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية المصرية، أن أسعار الدواجن في مصر شهدت تراجعاً في الأسعار خلال الأيام الماضية،وشمل تراجع أسعار الدواجن “سعر الفراخ البيضاء، الفراخ الساسو، والبلدي”.

أسعار الدواجن اليوم السبت 9-12-2023

وفقاً للإحصائيات، لم يشهد سعر الفراخ اليوم أي تغيرات في مستهل بداية الأسبوع السبت 9 ديسمبر 2023، حيث استقر سعر الدواجن اليوم على سعر نفس مستويات أسعار أمس الجمعة 8-12-2023.

سجل سعر الفراخ البيضاء 61 جنيها سعر مزرعة… بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك 66 جنيهاً.

وتراوح سعر الفراخ الساسو 71:70 سعر مزرعة…. بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك 76 جنيهاً.

بينما وصل سعر الفراخ البلدي 110 سعر مزرعة… وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 115 جنيهاً.

ووصل سعر الفراخ الأمهات في البورصة 57 جنيهاً…… بينما سجل سعر 62 جنيهاً للمستهلك.

أسعار البيض اليوم 9-12 -2023