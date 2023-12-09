قيامة ارطغرل.. قيامة عثمان فيديو لاروزا+ موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

قيامة عثمان فيديو لاروزا الذي يتم عرضه على عدد من القنوات الناقلة، بعد أن أصبح من أبرز المسلسلات التي يبحث عنها الجماهير من عشاق المسلسلات التركية، منها مسلسل قيامة عثمان، الذي يعد من أقوى المسلسلات التاريخية الشهيرة التي تجذب إليها المتابعين من كافة أنحاء العالم، ويمكن تنزيل القنوات الناقلة له على جهاز التلفاز، والاستمتاع بمشاهدة مثيرة.

قيامة عثمان فيديو لاروزا

قيامة عثمان فيديو لاروزا، المسلسل التركي “قيامة عثمان” الذي يعد تكملة مسلسل “قيامة أرطغرل” بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا بدول العالم العربي، حيث يركز المسلسل على الصراعات والنزاعات التي قامت بها الدولة العثمانية من أجل التوسع والفتوحات، إلى جانب حماية الدولة الإسلامية من طمع التتار والمغول، يدور المسلسل حول قصة البطل العثماني مؤسس الدولة العثمانية.

قيامة عثمان على قناة الفجر

يتم عرض الحلقات المشوقة من المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وذلك مساء الخميس أسبوعيًا، على الترددات التالية:

قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل التصحيح: ¾.

قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض المسلسل التركي المدبلج قيامة عثمان على عدد من القنوات الناقلة لهذا المسلسل منها قناة الفجر الجزائرية، وذلك أسبوعيًا مساء الأربعاء في الساعة الثامنة بالتوقيت التركي، كما يتم إعادة عرضه اليوم التالي مساء يوم الخميس الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة أحداثه المشوقة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة.