فرحة لاصحاب المعاشات.. العلاوات الخمسة امتى؟+ هل الأرملة تستحق العلاوات الخمس

العلاوات الخمسة امتى؟، تزايدت معدلات البحث بها في الوقت الحالي، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ولذلك قامت هيئة التأمينات العامة بتوفير موعد الصرف والفئات المستحقة من هذه العلاوات ، سنخبركم عنها في هذا المقال، تابعونا.

العلاوات الخمسة امتى؟

العلاوات الخمسة امتى؟ قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوضيح العلاوات الخمسة امتى؟ التي أصدرتها الحكومة المصرية، بهدف زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى حوالي 1105 جنيه مصري، والحد الأقصى للمعاش إلى حوالي 8720 جنيه مصري، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم صرف الدفعة الأولى من العلاوات في سبتمبر من العام الحالي 2023، وتم صرف الدفعة الثانية أيضًا في ديسمبر من هذا العام 2023، كما سيتم صرف الدفعة الثالثة في مارس 2024، ومن المتوقع صرف الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024.

هل الأرملة تستحق العلاوات الخمس

وفقًا لمصادر في قطاع التأمين، تستحق الابنة الأرملة أن تحصل على الفرق بين مرتبها الكامل والمعاش المستحق لها من الوالد والزوج المتوفي، وذلك وفقًا للقانون، وأوضحت الهيئة أنه يتطلب لاستحقاق الأرملة معاش الزوج المتوفى أن يتم توثيق الزواج بشكل رسمي أو أن يكون هناك حكم قضائي نهائي يثبت صحة الزواج، أو يمكن أيضًا الاعتراف بالزواج بواسطة إعلام شرعي في الحالات التي لم يتم توثيق الزواج بشكل رسمي، وأشارت الهيئة أيضًا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تعمل مثل الأرملة في حالتين محددتين كالتالي: