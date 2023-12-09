بشرى سارة للشباب.. وظائف بنك مصر الجديدة+ الشروط المطلوبة للتقديم على وظيفة بنك مصر

وظائف بنك مصر الجديدة والتي أعلن عنها بنك مصر عبر صفحته الرسمية على الموقع الخاص بالتوظيف “لينكد إن” عن الوظائف الشاغرة للعمل بوظيفة مدير العلاقات الافتراضية بمختلف فروع البنك في جميع المحافظات، يأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص العمل للشباب الحاصلين على المؤهلات العالية، والراغبين في الحصول على وظيفة بمرتب مناسب.

وظائف بنك مصر الجديدة

وظائف بنك مصر الجديدة، هناك بعض التخصصات المطلوبة للعمل بالوظائف التي أعلن عنها بنك مصر، تتمثل فيما يلي:

تخصص المنشآت المالية للتسويق.

التجارة الخارجية.

التجارة الدولية.

تخصص الاقتصاد.

تخصص التجارة وإدارة المهمات.

تخصص التسويق.

موظف متخصص في العلاقات الدولية.

التمويل والاستثمار.

الموارد البشرية.

موظف متخصص خدمة عملاء.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظيفة بنك مصر

تم تحديد عدد من الشروط يجب توافرها حتى يتم القبول في وظائف بنك مصر، والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم حصل على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة.

يكون لدى المتقدم مهارات التواصل مع الآخرين بصورة جيدة.

يتمتع المتقدم بصفات القيادة، ولديه قدرة عالية على إدارة المشاريع.

توفر الخبرة في العلاقات مع العملاء من عامين إلى 7 أعوام.

يشترط عدم تجاوز العمر للمتقدم عن 30 عامًا، عند تقديم الطلب لوظائف بنك مصر.

الحد الأدنى لتقدير المتقدم جيد.

يمتلك المتقدم مهارات التواصل الفعال.

إجادة التعامل مع البرامج التكنولوجية منها ميكروسوفت أوفيس.

الأوراق المطلوبة التقديم على وظائف بنك مصر

يجب تجهيز بعض الأوراق عند التقدم على الوظائف في بنك مصر، وهي كما يلي: