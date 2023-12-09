“الجرام النهاردة بكام؟”.. سعر الذهب النهاردة+ سعر الذهب بالمصنعية وسعره عالميا

سعر الذهب النهاردة، يستقر سعر الذهب بعد تراجع سعر عيار 21 بالمصنعية، بالإضافة إلى انخفاض الجنيه الذهب في حالة البيع والشراء يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، لذلك يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم على شبكات الإنترنت لمعرفة أحدث التجديدات التي تخص أسعار الذهب في السوق المصري وسعره عالميا.

سعر الذهب النهاردة

سعر الذهب النهاردة، ننقل سعر الذهب النهاردة في السوق المصري وفي محلات الذهب وذلك وفقا لآخر تحديث اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، ويباع سعر الذهب عيار 24 (3177) جنيه بينما في حالة الشراء يسجل (3165) جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 (2770) جنيه في حالة الشراء ويباع ب (2780) جنيه ويعتبر العيار الأكثر بيعا وشراء بين الناس، ويباع سعر الذهب عيار 18 ب (2374) جنيه وفي حالة الشراء يسجل (2382) جنيه، بينما يباع سعر الجنيه الذهب عيار 21 ب (22240) جنيه ليسجل سعره في حالة الشراء (22160) جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية وسعره عالميا

يشهد سعر الذهب بالمصنعية اليوم استقرارا في محلات الذهب، وتتراوح سعر المصنعية من مكان لآخر ومن محافظة إلى أخرى ما بين 5% إلى 10% تقريبا، حيث تتراوح مصنعية الذهب عيار 18 ما بين 80 إلى 120 جنيه تقريبا، وتتراوح سعر مصنعية الذهب عيار 21 ما بين 50 جنيه إلى 70 جنيه تقريبا، بينما يتراوح سعر مصنعية الذهب عيار 24 ما بين 30 جنيه إلى 40 جنيه تقريبا، ويباع الذهب في البورصة العالمية (بالدولار) ب (2031) دولار، ويسجل سعره في حالة الشراء (2030) دولار.