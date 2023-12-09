وصلت ل 66 جنيه.. سعر الفراخ البيضا اليوم+ سعر كرتونة البيض

سعر الفراخ البيضا اليوم، يعتبر سعر الفراخ من أكثر السلع التي يتساءل المواطن المصري يوميًا عن سعرها في الأسواق والمحلات، وذلك نظرا للارتفاع الشديد في أسعار الدواجن وباقي السلع الغذائية أيضا، ويصعب التوصل إلى أسعار ثابتة بخصوص الدواجن أو غيرها من السلع الغذائية بسبب التغيرات التي تحدث بشكل مستمر في الأسعار.

سعر الفراخ البيضا اليوم

سعر الفراخ البيضا اليوم، سجل سعر الفراخ البيضا اليوم للكيلو الواحد حوالي 61 جنيه تقريبا في بورصة الدواجن، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 66 جنيه تقريبا وذلك بناء على أحدث التجديدات يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 110 جنيه وتباع للمستهلك ب 115 جنيه تقريبا، وسجل سعر كيلو فراخ الأمهات حوالي 57 جنيه ويتم بيعها للمستهلك بحوالي 62 جنيه تقريبا، كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو حوالي 71 جنيه تقريبا في بورصة الدواجن ولكن تباع للمستهلك بمبلغ 76 جنيه تقريبا.

سعر كرتونة البيض

يعتبر البيض من السلع الغذائية التي يستهلكها المواطن المصري بكثرة لذلك يبحث عن سعرها في مختلف المحلات والأسواق بشكل مستمر، حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 135 جنيه تقريبا وتباع الكرتونة للمستهلك بمبلغ 140 جنيه تقريبا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن حوالي 116 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 121 جنيه تقريبا، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 118 جنيه تقريبا في بورصة الدواجن ويتم بيعها للمستهلك بمبلغ 123 تقريبا.