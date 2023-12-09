«أصعب أيام نوة قاسم».. حالة الطقس اليوم+ درجات الحرارة المتوقعة .. المطر نازل زي الرز

حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في الأجواء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم الجمعة 8 من ديسمبر 2023 لطيف نهارًا على كافة الأنحاء منها القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، حيث يكون معتدلًا على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، كما يكون بارد ليلًا على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية، وأيضًا الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وأيضًا مدن القناة، مع وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومن المتوقع هطول الأمطار المتوسطة مساءً، حيث من المحتمل أن تكون رعدية على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية، وكذلك شمال الوجه البحري، مع امتدادها بصورة خفيفة على المناطق المختلفة من جنوب البحر الأحمر، خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الجمعة

تكشف هيئة الأرصاد عن حالة طقس اليوم الجمعة 8 من ديسمبر 2023، وهي كالتالي:

تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة.

ارتفاع الموج في البحر المتوسط من مترين إلى 1.5 متر.

الرياح السطحية تكون من الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية.

أما حالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة.

ارتفاع الموج في البحر الأحمر من 1.5 متر إلى متر، وتكون الرياح السطحية هي شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة: 15 صغرى،21 عظمى.

بنها: 14 صغرى،21 عظمى.

الإسكندرية: 13 صغرى، 22 عظمى.

العلمين الجديدة: 14 صغرى، 23 عظمى.

مطروح: 11 صغرى، 24 عظمى.

بنى سويف: 12 صغرى، 22 عظمى.

المنيا: 10 صغرى، 22 عظمى.

أسوان: 14 صغرى، 27 عظمى.

استمرار نوة قاسم

مع استمرار أيام نوة قاسم تستمر الحالة المطرية التي تشهدها السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية، تستمر السحب الخفيفة والمتوسطة في الظهور فوق الدلتا والقاهرة في حين تنشط السحب الكثيفة على السواحل الشمالية، ويكون الجو معتدلا على صعيد مصر مع البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.