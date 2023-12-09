“زويا تقابل والدها”.. موعد عرض مسلسل المتوحش ح 14+ القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش الحلقة 14 مترجمة

موعد عرض مسلسل المتوحش ح 14، يتساءل عنه المشاهدين بفارغ الصبر، حيث يتابع المشاهدين بشغف تطور الأحداث التي تجري في كل حلقة، خاصةً بعد انتهاء أحداث الحلقة الماضية بعودة والد رؤيا من السجن، حيث يقوم الفنان سرادر لورشتين بتجسيد دوره، ويعود والد رؤيا إلى زوجته السابقة بعد انتهاء فترة سجنه، مما يصدم رؤيا ويتسبب في حالة صدمة لها، في هذا المقال سنقدم إليكم موعد عرض الحلقة والقنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل المتوحش ح 14

موعد عرض مسلسل المتوحش ح 14، تترقب الجماهير موعد عرض مسلسل المتوحش ح 14 بفارغ الصبر، خاصةً بعد إصدار الإعلان التشويقي للحلقة المنتظرة، سيتم عرض الحلقة في يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر على قنوات MBC، بالإضافة إلى قنوات الفجر الجزائرية وقناة فوكس تي في، وفي الإعلان التشويقي تظهر قصة حب مشتعلة بين يامن ورؤيا، والتي ستتسبب في أزمة كبيرة ليامن وتدخله في صراع قوي، كما يظهر أيضًا اعتراف الآز وآسي بمشاعرهما المتبادلة، وسيقف والد يامن جوفان في طريق هذا الحب.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش الحلقة 14 مترجمة

تم توحيد القنوات الناقلة للمسلسل المتوحش الحلقة 14 مترجمة من خلال اجتماعها مع قناة فوكس تي في التركية، تعرف القناة بإصداراتها الحديثة للمسلسلات والأفلام على محتواها المتنوع، يمكن الآن الوصول إلى القنوات الناقلة للمسلسل عن طريق الترددات التالية:

تردد قناة فوكس تي في التركية على النايل سات:

التردد: 11296.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس تي في التركية على عرب سات:

التردد: 11348.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس تي في التركية على تركسات: