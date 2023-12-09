شوف الحلقة الجديدة.. الحلقة 13 مسلسل شخص آخر+ نبذة عن مسلسل شخص آخر

الحلقة 13 مسلسل شخص آخر، تعتبر الحلقة من المسلسل هي آخر الحلقات المعروضة من المسلسل يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، وترتفع معدلات البحث عن المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إنستجرام وتيك توك والفيسبوك عنها، ويتابع الجمهور العربي حلقات المسلسل بترقب وشغف لمعرفة مجرى الأحداث القادمة.

الحلقة 13 مسلسل شخص آخر

الحلقة 13 مسلسل شخص آخر، يبحث المتابعين عن الحلقة 13 مسلسل شخص آخر لمعرفة آخر أحداث المسلسل وخاصة بعد احتمالية توقف عرض المسلسل وذلك بسبب انخفاض نسب المشاهدة، لذلك من المتوقع أن تكون الحلقة رقم 16 هي الحلقة الأخيرة من المسلسل، وتدور قصة المسلسل حول جريمة قتل بشعة حدثت في تركيا في إحدى الغابات المنعزلة، لتنتقل المدعية العامة (ليلى) للعيش مع أسرتها في إسطنبول وتسعى وراء حل هذه القضية ومعرفة القاتل لتقابل في طريقها لحل القضية الإعلامي المشهور (كنان) المصاب في نفس الوقت بانفصام في الشخصية ليكتشفوا معا روابط بين الضحايا وعدد من الشخصيات الأخرى وتنشأ بينهما قصة حب لتتوالى الأحداث واحدا تلو الآخر.

مسلسل شخص آخر

مسلسل شخص آخر هو دراما تركية من إنتاج شركة “تيمز أند بي” للإنتاج، ويعرض على قناة FOX، وعرضت أولى حلقات المسلسل يوم 11 سبتمبر 2023، وهو من إخراج نسليهان يشيليورت ومن بطولة الممثل بوراك دينيز والممثلة هاندا ارتشيل، ولا يعتبر مسلسل شخص آخر اللقاء الأول بين البطلين، حيث اجتمعا معا لأول مرة في مسلسل الحب لا يفهم من الكلام عام 2016 وقد انتشر المسلسل وقتها انتشارا واسعا وحقق نجاحا كبيرا في العالم العربي.