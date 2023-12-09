لو عايز تشتري أيفون إماراتي يبقى المقال ده يهمك.. سعر تليفون أيفون 14 في الإمارات+ مواصفات آيفون 14 برو max

سعر تليفون أيفون 14 في الإمارات، يبحث عنه الكثير من مستخدمي iPhone، حيث يأتي الهاتف في كل إصدار بمميزات وإضافات جديدة تختلف عن الإصدارات السابقة، لذلك في هذا المقال سنعرض لك مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max، لتلبي جميع احتياجاتك بسعر مناسب.

سعر تليفون أيفون 14 في الإمارات

سعر تليفون أيفون 14 في الإمارات، نقدم لك الآن سعر تليفون أيفون 14 في الإمارات بالدرهم الإماراتي:

يأتي iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 5,120 درهم إماراتي.

يأتي iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 4,700 درهم إماراتي.

أما أسعار iPhone 14 Pro Max بالدولار الأمريكي يكون كالتالي: يتم تقديم iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 1,400 دولار أمريكي، وتقديم iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 1,200 دولار أمريكي، وتقديم iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 1,099 دولار أمريكي.

مواصفات آيفون 14 برو max

تم تطوير جوال iPhone 14 Pro بشاشة مذهلة بقياس 6.1 بوصة، وتتميز بدقة 1242 × 2688 بكسل، وتأتي الشاشة محمية بطبقة قوية من السيراميك لحمايتها من الخدوش، وتتميز أيضًا بعدم وجود حواف، مما يعطيها مظهرًا أنيقًا ومتطورًا، بالإضافة إلى ذلك تعمل الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ومذهلة، يتميز جوال iPhone 14 Pro أيضًا بمقاومته للماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وفقًا لمعيار IP68 مما يعني أنه يمكنك استخدامه دون قلق في المسبح أو أثناء النزول تحت الماء، ويعتمد جوال على معالج قوي Apple A16 Bionic، الذي يعد الأسرع بنسبة 60٪ من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين بسعات مختلفة تتراوح بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت، لتلبية احتياجاتك المتنوعة لتخزين الصور والفيديوهات والملفات الأخرى.

مواصفات الأيفون الإماراتي

من أهم ما يتصف به هواتف أيفون 14 من الإمارات أنها النسخة الأقوى من هواتف أيفون في الشرق الأوسط، وذلك أن دولة الإمارات العربية تعتبر من التصنيف الأول ضمن خطة التوزيع الخاصة بشركة آبل الأمريكية بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، في حين أن هواتف أيفون في باقي الدول تعد النسخ الأقل جودة من هواتف أيفون.