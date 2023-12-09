رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023 العراق عموم المحافظات عبر موقع مظلتي

تتزايد عمليات البحث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حول معرفة رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023 من أجل الإطلاع على كشوفات المشمولين pdf حيث سجل فيما يقارب 500 ألف مواطن من عموم المحافظات العراقية على الدفعة السابعة التي أكدت جميع المصادر أنها الدفعة الأخيرة، مازالت عمليات فحص طلبات التسجيل مستمرة وأكبر دليل هو عدم اعلان كشوفات المشمولين حتى الآن لأن الوزارة تقوم برفع النتائج بعد الانتهاء.

مما أكدت هيئة الحماية الاجتماعية أن هناك فريق مكلف بعملية البحث الاجتماعي للأسر المتقدمة وكل فريق يختص محافظة معينة لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة واعلان الكشوفات نظراً لظروف المواطنين وتدهور حالتهم المادية بسبب الغلاء، خلال السطور التالية من المقال ننشر لكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023 لذا ترقبوا معنا.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023

يمكن لسيادتكم الحصول على النتائج التي ستعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الساعات القليلة القادمة من خلال الخطوات التالية

تسجيل دخول رسمي على منصة مظلتي. ثم اختيار خدمات الرعاية الاجتماعية حدد الدفعة السابعة. إدخال جميع البيانات المطلوبة . من الضروري أن تحدد المحافظة. ثم الضغط على بحث.

موعد اعلان كشوفات الدفعة السابعة

يتم إصدار بيان رسمي بموعد بدء رفع كشوفات pdf أسماء جميع المقبولين في الدفعة السابعة والأخيرة سنة 2023 نمن الرعاية الاجتماعية، وهذا نظراً لما قامت بنشره بعض المصادر على اقتراب انتهاء الفحص الشامل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل مفاجئ لإدخال الفرحة على قلوب الكثير من الأسر قبل انتهاء عام 2023، وحسب ما تم تداوله على بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الأحد الموافق 10-12-2023 هو موعد اعلان المشمولين وقد مضى الكثير ولن يتبقى إلا الكثير وسوف يتم إعلان أكثر من 70 ألف مستفيد من الدفعة السابعة فلا داعي للقلق.