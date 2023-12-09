رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 بالبريد الإلكتروني الموحد عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024، أخيراً قامت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة رضا حجازي بالإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل على استمارة اتمام الشهادة الإعدادية لجميع محافظات مصر، مما قامت الوزارة بتفعيل رابط التسجيل وحددت فترة التسجيل كي يستعد الطلاب في ملء استمارة البيانات من أجل تسجيل حضور الامتحانات.

بدء العام الدراسي في مصر لجميع المراحل يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023 مما أدى الطلاب اختبارات المهام الأدائية بشكل منتظم ومستقر للغاية للحصول على أعمال السنة التي تضاف إلى المجموع في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أن الوزارة بدأت استعداداتها من الآن لاختبارات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية لكي نتعرف سوياً على رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 بالخطوات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفعيل رابط ملء استمارة الشهادة الإعدادي وعلى جميع الطلاب بدء التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل لأنها فترة محددة، وتأتي عملية التسجيل على النحو التالي

أولاً الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم. ثم الضغط على تسجيل الإستمارة. تسجيل البريد الإلكتروني الموحد. ثم الضغط دخول. كتابة الرقم القومي للطالب. الأسم كامل. الرقم القومي لولي الأمر. المحافظة. رقم المحمول. ثم ارفاق المستندات المطلوبة. والضغط على طباعة. ثم حفظ.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

قام السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل لاستمارة الصف الثالث الإعدادي، على أن تتم بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 5 من ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر 2023، وهذا جاء تزامناً مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ يوم 13 من يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024 وخلال الفترة القادمة تقوم الوزارة برفع جداول الامتحانات لجميع المراحل والصفوف.