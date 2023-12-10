“التربية العراقية” تكشف موعد امتحانات نصف السنة لجميع المراحل التعليمية 2023 العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن امتحانات نصف السنة لمختلف المراحل الدراسية في كافة المدارس والجامعات العراقية، حيث إن ذلك جاء ضمن التقويم الزمني للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك بعد أن أقر المركز القومي للاختبارات ومركز التقويم مواصفات الورقة الامتحانات بالنسبة للمرحة الإعدادية لمادة اللغة العربية، وذلك سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.

موعد امتحانات السنة الدراسيةفي العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات نصف السنة الدراسية سيوافق يوم 14 من شهر يناير 2024، بما شملت جميع المراحل الدراسية، بما فيها المدارس الفنية التي تبدأ كذلك يوم 9 من شهر يناير 2024 للصفوف النقلية على مستوى جميع المدارس في العراق، موضحه بأن السنة الدراسية بدأ من أواخر شهر سبتمبر 2023، حتى نهاية يوم 25 من شهر يناير 2024، وكانت العُطلة الخاصة بنصف العام يوم 27 من شهر يناير 2024، واستغرقت الإجازة الدراسية نحو أسبوعين لتبدأ من يوم الخميس 8 فبراير 2024.

التقويم الدراسي للسنة الدراسيةفي العراق لعام 2024

وأوضحت الوزارة، أن بداية نصف السنة الدراسية يوافق يوم 10 فبراير 2024، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو 2024، على أن جاء ذلك وفقًا للتقويم الدراسي المُعلن مؤخرًا من قبل وزارة التربية لهذا العام، فضلاً عن أن الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يوافق يوم الخميس وهو 25 من شهر مايو 2024 وينتهي يوم الخميس 15 من شهر يونيو 2024.

التقويم الدراسي في العراق

ويتم تحديث التقويم الدراسي من عام إلى أخر، وفقًا لما تقره وزارة التربية العراقية، على أن يشمل هذا التقويم جميع أيام الدراسة وكذلك الإجازات التي يحصل عليها الطالب سواء كانت أسبوعية أو إجازات مطولة، بما يسمح للجميع في التعرف عليها بمختلف المراحل الدراسية.

إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق

يذكر أن وزارة التربية العراقية، قامت مؤخرًا بالإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي في مختلف محافظات العراق، بما يسمح لجميع الطلبة في الوقت الحالي من الحصول على النتائج الخاصة بهم، وفقًا لأداءهم الامتحاني، وبعد مراجعة دقيقة وفحص كبير لجميع أوراق الامتحانات في العراق.