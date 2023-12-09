خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1445 والشروط المطلوبة

فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية تهتم بمعرفة خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1445 الذي يعد واحد من أهم وأشهر البنوك بالسعودية الذي تم تأسيسه في 1957، حيث يعتمد عليه الكثير من المواطنين كونه يقدم العديد من الخدمات، كما أنه ضمن البنوك التي تساهم في حل الأزمات المالية للمواطنين وتمنحهم الحصول على مبلغ مالي وتقسيطه على عدة أشهر بضمان الراتب الشهري أو المعاش الاجتماعي.

كما يوفر مصرف الراجحي خدمات مختلفة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الشركات منها شهادات الادخار والقروض كل هذا بخصومات بسيطة عند التحويلات مقارنةً بباقي البنوك، لكن يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط بمن يريد فتح حساب في مصرف الراجحي وهذا ما نتعرف عليه سوياً خلال الفقرات التالية، ونقدم لكم خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1445.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1445

ضمن الأسئلة الشائعة بين الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية هي كيفية فتح حساب جديد بمصرف الراجحي، لذا عليكم اتباع الخطوات التالية لإنشاء حساب جديد والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي وكل ما عليكم اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على هذا الرابط مصرف الراجحي. ثم حدد نوعية الحساب أفراد أو أعمال. ثم الضغط على تقدم بطلبك الآن. ثم الضغط على فتح حساب جديد. قم بتعبئة استمارة التسجيل. حدد فروع البنوك. الضغط على سداد الرسوم. ثم تأكيد الحساب.

شروط فتح حساب جديد في مصرف الراجحي