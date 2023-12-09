إرتفاع غير مسبوق للذهب|.. تعرف على سعر الذهب عيار 18 و21 بالسوق المصري اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

زادت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، 9 ديسمبر 2023، بنسبة 1.2% مقارنة بأسعار يوم أمس الجمعة، وفي الوقت نفسه، سيطرت أسعار الذهب عيار 21 على محرك البحث “جوجل”، سواء على مستوى الصناعة المحلية أو الأسعار العالمية بالدولار، وسنقدم لكم خدمة تحليل أحدث أسعار الذهب لحظة بلحظة في القاهرة والمحافظات، ضمن سلسلة الخدمات التي نقدمها.

أحدث أسعار الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

– عيار 24: سُجِّلَت أسعار الذهب عيار 24 في صباح اليوم عند 3177 جنيهًا للبيع و3165 جنيهًا للشراء، ويُعَتبر هذا العيار الأكثر تكلفةً في محلات الصاغة المصرية.

– عيار 21: يتاجر جرام الذهب عيار 21 في صباح اليوم بسعر 2780 جنيهًا للبيع و2770 جنيهًا للشراء، ويظل هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

– عيار 18: شهد جرام الذهب عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2382 جنيهًا للبيع و2374 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار الأقل تداولًا في محلات الصاغة.

– عيار 14: سُجِّلَ سعر جرام الذهب عيار 14، الأقل تداولًا في مصر، عند 1853 جنيهًا للبيع و1846 جنيهًا للشراء.

الصعيد العالمي، ارتفع بنسبة 0.2% في بورصات الذهب العالمية، ليصل سعر الأونصة إلى 2031 دولارًا، مقابل 2030 دولارًا في حالة الشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر بالمصنعية

وفيما يتعلق بسعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، يتم إضافة قيمة المصنعية وتكلفة الدمغة إلى السعر الرسمي للذهب، ويتراوح سعر المصنعية على الساحة المحلية في مصر اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 على النحو التالي:

– مصنعية عيار 24: تتراوح بين 30 و40 جنيهًا.

– مصنعية عيار 21: تتراوح بين 50 و70 جنيهًا.

– مصنعية عيار 18: تتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

وتجسد مصر كواحدة من أكبر الدول المستوردة للذهب، حيث تعكس أسعار الذهب في السوق المحلية تذبذبًا نابعًا من الأثر المباشر للأسعار العالمية بالدولار والتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن سعر الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر بالمصنعية، وأحدث أسعار الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023.