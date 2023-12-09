الأخضر ضرب في السما.. أعرف سعر الدولار اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

في يوم السبت 9 ديسمبر 2023، يظهر سعر الدولار حالة من الاستقرار التام، مع توقف البنوك المصرية بمناسبة الإجازة، مما يحافظ على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك على أحدث مستوياته، ونقدم لكم متابعة حية لسعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم السبت 9 ديسمبر بالبنوك المصرية

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية تظهر استقرارًا، حيث سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 للشراء و30.95 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 30.75 للشراء و30.85 للبيع.

بنك مصر وبنك CIB يسجلان 30.75 للشراء و30.95 للبيع، أما البنك المركزي المصري يظهر سعر 30.83 للشراء و30.96 للبيع.

بنك التعمير والإسكان يحقق 30.85 للشراء و30.95 للبيع. لمزيد من التفاصيل، يمكنك متابعة التحديثات المستجدة حول أسعار الدولار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 9 ديسمبر 2023

شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس تذبذبًا، وذلك عقب تداول أنباء إيجابية حول الوضع الاقتصادي ومؤشرات تحسن في أزمة الدولار في السوق المصرية، وتأثرت التعاملات في السوق السوداء بشكل كبير، حيث انخفضت قيمة الدولار، وفيما يلي أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم:

– 1 دولار أمريكي = 48 جنيه مصري.

– 5 دولارات أمريكية = 242 جنيه مصري.

– 10 دولارات أمريكية = 484 جنيه مصري.

– 25 دولارًا أمريكيًا = 1,209 جنيه مصري.

– 50 دولارًا أمريكيًا = 2,418 جنيه مصري.

– 100 دولار أمريكي = 4,835 جنيه مصري.

– 500 دولار أمريكي = 24,175 جنيه مصري.

– 1000 دولار أمريكي = 48,350 جنيه مصري.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة والتي تحدثنا فيها عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 9 ديسمبر 2023.