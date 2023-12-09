نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا السورية دورة 2024 ورابط الاستعلام عن النتيجة

السبر الترشيحي في سوريَا، والذي بات يبحث عنه الكثيرون عبر محركات البحث، حيث ينتظر إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة التربية السورية، يهتم الطلاب بهذه النتيجة لما لها من أهمية كبيرة في حياة الطالب العلمية، حيث يلتحق بعدها الطلاب في الثانوية العامة في التخصص الذي أدوا فيه الامتحان سواء العلمي أو الأدبي، ومن خلال الأسطر التالية نبين كيف يمكننا الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي عبر موقع الوزارة.

موعد ظهور نتائج السبر الترشيحي في سوريَا 2024

نتيجة الترشح للثانوية العامة التي ينتظرها جميع الطلاب الذين أجروا امتحان البكالوريا، والتي نوهت الوزارة على أن عمليات التصحيح والتدقيق أشرفت على الانتهاء، حيث تقوم الوزارة بعد ذلك برفعها على الإنترنت عبر موقعها الرسمي ليتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة بخطوات بسيطة بواسطة موقع وزارة التربية السورية، وإن كانت النتيجة لم تظهر حتى الآن إلا أن المؤشرات تبين أنه لم يبق إلاّ وقت يسير ليتم الإعلان عن النتيجة، فتابع معنا لنعرض معكم النتيجة بمجرد ظهورها على موقع وزارة التربية السورية.

طريقة الاستعلام عن السبر الترشيحي 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية

يمكنك الاستعلام عن نتيجة السبر الترشيحي لهذه الدورة من خلال موقع وزارة التربية السورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية. اضغط على نتائج الامتحانات في التبويبات أعلى الصفحة. حرك الصفحة لأسفل، واضغط على رابط نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة دورة 2024. حدد التخصص سواء علمي أو أدبي. اختر طريقة الاستعلام بالاسم أو برقم الاكتتاب. ادخل بيانات الطالب. اضغط عرض النتيجة.

يظهر أمامك النتيجة بجميع تفاصيلها ويمكنك القيام بطباعتها من خلال موقع الوزارة.