نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية

نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا، بدأ الطلبة والطالبات يبحثون بكثرة من عموم المحافظات ويعيشون في حالة من التوتر والقلق الشديد لأن السبر الترشيحي يعتبر من أهم النتائج التي يترقبها الطلاب الآن بفارغ من الصبر، لقد أدى الطلاب اختبارات السبر الترشيحي الفترة الماضي..

وشهدت فترة الاختبارات انتظام مما حرص الطلاب أن تمر فترة الامتحانات دون أي مشاكل خوفاً على مستقبلهم، لأن الوزارة نوهت سابقاً حالة رصد أي حالة من الغش داخل اللجان المدرسية سوف يتم تحويلها على الفور للتحقيق ولم تستكمل الامتحانات لعدم الإلتزام بالقواعد والتعليمات الأمية، لكن أكدت الوزارة أن الطلاب كانوا على وعي شديد هذا العام ومن المتوقع أن تكون نتائج السبر للترشيح إلى البكالوريا مرتفعة للغاية عن السنوات الماضية، تابعوا معنا السطور التالية للإطلاع على نتائج السبر الترشيحي 2023-2024.

نتائج السبر الترشيحي 2023-2024

كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا 2024 منذ يومين ومازال هناك عدد كبير من الطلاب تقوم بالبحث عن النتائج ومعرفة رابط الاستعلام المخصص للإطلاع عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة، كما أشارت وزارة التربية والتعليم السورية أن هناك عدد كبير من الطلاب فيما يقارب 65 ألف قاموا بتسجيل حضور الاختبارات النهائية السبر الترشيحي، واستغرقت فترة التصحيح ورصد الدرجات نحو أسبوعين من قبل لجنة الكنترول المختصة، مما كشفت وزارة التربية والتعليم أن النتائج تم رفع جزء كبير منها إلكترونياً عبر موقع الوزارة وجاري الانتهاء من رفع باقي النتائج لعموم المحافظات وقدمت الوزارة خالص التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين.

لينك الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023-2024