قـدم هـسـة|.. من هم الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2023 وكيف يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين والوثائق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أخبار فرحة تعم الآلاف من الأسر قبل نهاية عام 2023، بكشف النقاب عن الدفعة الأخيرة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وفي الأيام القادمة، سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة حول الدفعات القادمة، بالإضافة إلى إعلان موعد بدء التسجيل لتجهيز المستندات.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2023

سيتم توجيه المساعدات لفئات معينة، حيث لن يتم تقديم الدعم النقدي لبرنامج الرعاية الاجتماعية إلا للأشخاص المستحقين والذين يتفقون مع شروط الاستحقاق، تشمل هذه الشروط:

1. المواطنين العراقيين المقيمين داخل البلاد.

2. يجب على المتقدم الذي ينتمي إلى فئة الاستحقاق ويبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر تقديم طلب، على أن لا يتجاوز العمر 60 عامًا.

3. يجب على مقدم الطلب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود.

4. في حال امتلاك المتقدم لسجلات تجارية أو أصول مالية، سيتم رفض الطلب.

5. الاستفادة تشمل ذوي الإعاقات المختلفة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

6. النساء الأرامل اللواتي يرافقهن أطفال يمكنهن الاستفادة من الرعاية الاجتماعية.

7. تُشمل الرعاية الاجتماعية النساء المطلقات اللواتي لا يحصلن على دخل شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للاستعلام عن الدفعة الأخيرة في العراق لعام 2023، يجب اتخاذ الخطوات التالية بالترتيب:

1. قم بالتسجيل أولاً عبر منصة مظلتي.

2. بعد ذلك، انتقل إلى صفحة “الرعاية الاجتماعية” عبر الضغط على الرابط المخصص.

3. في صفحة الاستعلام، قدم البيانات المطلوبة مع تحديد المحافظة المسجل فيها في هويتك الوطنية.

4. انقر على زر “تنزيل النتائج” بصيغة PDF.

5. افتح الملف للبحث عن الأسماء المستفيدة.

6. يمكنك أيضًا البحث عن الاسم باستخدام خدمة البحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية عبر رقم البطاقة الذكية.

الوثائق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

إذا كان أحد الأفراد مشمولًا في برنامج الرعاية الاجتماعية، يتعين عليه تقديم الوثائق التالية:

– صورة من بطاقة التموين.

– إظهار البطاقة الشخصية، التي يجب أن تظل سارية.

– حضور مع صورة من جواز السفر.

– تقديم إثبات من شهادة الميلاد في العراق أيضًا.