حقيقة صرف زيادة في السكر على بطاقة التموين ديسمبر 2023 التموين توضح التفاصيل

حقيقة صرف زيادة في السكر على بطاقة التموين ديسمبر 2023، بحث مرتفعة للغاية من قبل المواطنين عن صرف السكر بكمية أكبر على بطاقة التموين، مما يتزايد الحديث بين المواطنين في الشوارع وفي المخابز وعلى موقع التواصل الاجتماعي للتأكد من حقيقة الأخبار المتداولة، وخاصةً بعد أن أصبح سعر كيلو السكر المعبأ بأسعار عالية وصلت قيمته نحو 50 جنيه وهذا ليس في مقدرة المواطنين من الطبقة المتعففة، هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة مما جعل المواطنين تعيش في معاناة بسبب تلك الظروف الصعبة، تحاول الدولة أن توفر للمواطنين حياة كريمة، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم تفاصيل حقيقة صرف زيادة في السكر على بطاقة التموين ديسمبر 2023.

حقيقة صرف زيادة في السكر على بطاقة التموين ديسمبر 2023

خلال الساعات الأخيرة انتشرت بعض الأخبار عن صرف كيلو من السكر على بطاقة التموين التي تتكون من فرد وحتى ثلاثة أفراد وصرف 2 كيلو من السكر للبطاقة الأكثر من ثلاثة أفراد ويكون سعر كيلو السكر ب 27 جنيه، وبالفعل هذا ما أكدت عليه وزارة التموين تحت إشراف علي المصيلحي وفقاً للقانون الوزاري رقم 31.

كما يأتي أيضاً ضمن بتوجيهات رسمية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة السكر وتخفيف العبء عن المواطنين لحين عودة توفير كميات كبيرة من السكر وضبط الأسعار في الأسواق، كما أن المبادرة تتم بالتنسيق مع وزارة التموين وبعض شركات الجملة المصرية والعامة، ويتوفر السكر في منافذ التموين على مستوى الجمهورية والذي يصل عددهم نحو 40 ألف منفذ، ويتوفر نحو 30 ألف طن سكر حر و65 ألف طن سكر مدعم تمويني، وخلال الساعات القادمة سوف يتم تحديد بداية الحصول على السكر ضمن المبادرة.

قائمة أسعار المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2023