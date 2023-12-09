هـنـا حملها هسة|.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراقية 2023

يسعى العديد من المواطنين في العراق لاستكشاف قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الضرورية، وتتضمن الرعاية الاجتماعية في البلاد مجموعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات الهشة والمهمشة في المجتمع، ويتم تنفيذ هذه الخدمات عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى ذات صلة بناءً على احتياجات المستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن الوجبة السابعة في الرعاية الاجتماعية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع منصة مظلتي الرسمي عبر الرابط المقدم.

2. حدد المحافظة التي يتبع لها الشخص.

3. أدخل بيانات الشخص المعني بالتقديم.

4. انقر على زر تنزيل التقرير للحصول على الأسماء بسهولة.

بإمكان الجميع استكمال الاستفسارات بسهولة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي، مما يتيح للجميع معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشكل ميسر.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

تتضمن الرعاية الاجتماعية في العراق جوانب عدة، حيث يتم تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي والمنح النقدية والتأمين الاجتماعي، تشمل أيضًا خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة من خلال المراكز الصحية والمستشفيات.

وعلى صعيد آخر، توفر برامج ومراكز لرعاية الفئات الضعيفة مثل الأيتام، حيث تهتم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية، كما تسعى لحماية الأفراد والأسر من العنف والإيذاء والاستغلال والتمييز، وتقدم الدعم اللازم للمتضررين من تلك الظروف، هدف هذه الخدمات هو تعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من الفقر والتهميش في المجتمع، مع الحرص على عدم تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد على توفر وجودة هذه الخدمات.