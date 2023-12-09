استقرت اسعار الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الموافق 9 من شهر ديسمبر لعام 2023 كما أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء شهد استقرار نسبي أيضا ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار لفترة من الوقت حيث أن اسعار العملات أصبحت من الأمور التي يتابعها المصريون بشكل يومي وخاصة مع تأثير التغيرات في العملات على الشأن الاقتصادي وعلى الحياة المعاشية للأفراد.

سعر الريال السعودي

فيما يلي جدول يوضح أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الرئيسية:

البنك للشراء للبيع البنك الأهلي 8.19 جنيه مصري 8.22 جنيه مصري بنك مصر 8.19 جنيه مصري 8.22 جنيه مصري بنك القاهرة 8.19 جنيه مصري 8.25 جنيه مصري بنك التجاري الدولي 8.19 جنيه مصري 8.21 جنيه مصري بنك قناة السويس 8.19 جنيه. مصري 8.26 جنيه مصري بنك الإسكندرية 8.21 جنيه مصري 8.25 جنيه مصري

تظهر هذه الأسعار الثابتة استقرار في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية يرجى مراعاة أن أسعار الصرف تتغير باستمرار وقد تتأثر بالظروف الاقتصادية والأحداث الدولية لذا يفضل متابعة التحديثات الدورية للحصول على أحدث المعلومات.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

هناك اختلاف بين سعر الريال السعودي في البوك وبين سعر الريال السعودي في السوق السوداء حيث أن أهم ما يشهده تداول سعر الريال السعودي في السوق السوداء:

1 ريال سعودى 13.23 جنيه مصري 5 ريال سعودى 66.15 جنيه مصري 10 ريال سعودى 132.30جنيه مصري 25 ريال سعودى 66 جنيه مصري 50 ريال سعودى 661.50 جنيه مصري 100 ريال سعودى 1,323جنيه مصري 150 ريال سعودى 1,984.50 جنيه مصري 200 ريال سعودى 2,646 جنيه مصري 250 ريال سعودى 3,969 جنيه مصري 300 ريال سعودى 3,969 جنيه مصري 500 ريال سعودى 6,615 جنيه مصري 700 ريال سعودى 9,261 جنيه مصري 1000 ريال سعودى 13,230جنيه مصري



تعرفنا خلال السطور السابقة على سعر الريال السعودي في السوق السوداء وفي العديد من البنوك المصرية