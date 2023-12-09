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تراجع كبير .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9-12-2023

يس عليمنذ يوم واحد
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سعر الريال السعودي في السوق السوداء
سعر الريال السعودي في السوق السوداء

استقرت اسعار الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الموافق 9 من شهر ديسمبر لعام 2023 كما أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء شهد استقرار نسبي أيضا ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار لفترة من الوقت حيث أن اسعار العملات أصبحت من الأمور التي يتابعها المصريون بشكل يومي وخاصة مع تأثير التغيرات في العملات على الشأن الاقتصادي وعلى الحياة المعاشية للأفراد.

سعر الريال السعودي

فيما يلي جدول يوضح أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الرئيسية:

البنكللشراءللبيع
البنك الأهلي 8.19 جنيه مصري 8.22 جنيه مصري
بنك مصر 8.19 جنيه مصري 8.22 جنيه مصري
بنك القاهرة 8.19 جنيه مصري 8.25 جنيه مصري
بنك التجاري الدولي8.19 جنيه مصري8.21 جنيه مصري
بنك قناة السويس8.19 جنيه. مصري8.26 جنيه مصري
بنك الإسكندرية8.21 جنيه مصري8.25 جنيه مصري

تظهر هذه الأسعار الثابتة استقرار في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية يرجى مراعاة أن أسعار الصرف تتغير باستمرار وقد تتأثر بالظروف الاقتصادية والأحداث الدولية لذا يفضل متابعة التحديثات الدورية للحصول على أحدث المعلومات.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

هناك اختلاف بين سعر الريال السعودي في البوك وبين سعر الريال السعودي في السوق السوداء حيث أن أهم ما يشهده تداول سعر الريال السعودي في السوق السوداء:

1 ريال سعودى13.23جنيه مصري
5 ريال سعودى66.15 جنيه مصري
10 ريال سعودى132.30جنيه مصري
25 ريال سعودى66 جنيه مصري
50 ريال سعودى661.50 جنيه مصري
100 ريال سعودى1,323جنيه مصري
150 ريال سعودى1,984.50 جنيه مصري
200 ريال سعودى2,646 جنيه مصري
250 ريال سعودى3,969 جنيه مصري
300 ريال سعودى3,969 جنيه مصري
500 ريال سعودى6,615 جنيه مصري
700 ريال سعودى9,261 جنيه مصري
1000 ريال سعودى13,230جنيه مصري

تعرفنا خلال السطور السابقة على سعر الريال السعودي في السوق السوداء وفي العديد من البنوك المصرية

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يس عليمنذ يوم واحد
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