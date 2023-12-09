مسلسل قيامة عثمان الحلقة 40 الجزء الخامس على قناة الفجر الجزائرية 

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 يتم البحث عنها بشكل مستمر وبالأخص بعد عرض الحلقة الـ 139 التي دارت بها العديد من الأحداث المشوقة التي شغلت العديد من متابعي المسلسلات التركية التاريخية مما جعلهم يتساءلون باستمرار عن موعد عرض الحلقة الـ 140 من المسلسل ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على موعد الحلقة وعلى القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس قصة عشق تابعوا معي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 الجزء الخامس

تمكن مسلسل المؤسس عثمان تحقيق شهرة واسعة جدا منذ بداية عرضه للموسم الأول ومن وقتها ومع نهاية كل موصل يطالب الجماهير المحبة للمسلسل بعمل موسم اخر له حتى وصلنا الى الموسم الخامس ولا يزال المسلسل قادر على جذب الملايين من المشاهدين حول العالم، الجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان يتم عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة آي تي في التركية ويتم عرضه على موقع قصة عشق أيضا ومن المقرر أن يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 الجزء الخامس

يمكنكم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان على قناة آي تي في التركية وعلى قناة الفجر الجزائرية و قناة اليرموك الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات الموضح في النقاط التالية:

تردد قناة اي تي في التركية على النايل سات:

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD

تردد قناة اليرموك على النايل سات: