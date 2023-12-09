حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024 وهذا هو موعد صرف الزيادة المقررة للمعاشات

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024، يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة خاصة بعد أن ترددت الأنباء عن صرف زيادة جديدة على المعاشات، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة هذا الخبر من عدمه، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024،حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة معاشات شهر يناير 2024 غير صحيحة بالمرة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادات خلال الفترة الجارية، وأشارت “القباج” خلال لقاء لها على قناة الحياة أن الوزارة تهتم بمتابعة الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة وأكدت إلى أن صرف المعاشات سوف يكون بالزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2023 والتي تم صرفها في أكتوبر 2023 بزيادة 300 جنيه للفرد.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 في اليوم الأول من الشهر ، ومن المقرر أن يتم إضافة الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات بمعدل 15% من المبلغ الأساسي لصاحب المعاش، وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم إضافة الزيادة الجديدة في شهر يوليو المقبل.

وناشدت وزارة التضامن الإجتماعي أصحاب المعاشات عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد خلال الآونة الأخيرة وأن الوزارة هي المصدر الموثوق به للإطلاع على أخبار المعاشات، كما شددت الوزارة على الالتزام بمواعيد صرف المعاشات من داخل مكاتب هيئة البريد منعاً للإزدحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي للحد من انتشار الأمراض .