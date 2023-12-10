“يا بختك يا هناك لو منهم“ موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بقيمة 1280 زقططوا وافرحوا

في الآونة الأخيرة بدأ الكثير من الأشخاص يتساءلون عن موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات لعام 2024 ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي حيث تنظم الحكومة المصرية منظومة متكاملة لرعاية أصحاب المعاشات، تشمل زيادة المعاشات السنوية وصرف معاشات تكافل وكرامة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وترغب الحكومة من خلال هذه الإجراءات في التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وسنوضح لكم في هذا المقال موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات لعام 2024، تابعوا معنا.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد كشف من خلال تصريحات سابقة أدلى بها عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيها وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2024 بزيادة نحو 195 جنيهًا، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 1105 جنيهًا قبل الزيادة، كما أعلن أيضا عن زيادة الحد الأقصى للمعاشات الذي يبلغ نحو 8720 إلى عشرة آلاف جنيها بزيادة نحو 1280 جنيها.

موعد صرف معاشات يناير 2024

ومن المقرر أن يتم صرف معاش شهر يناير لعام 2024 في اليوم الأول من السنة الجديدة والذي سيوافق يوم الاثنين، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة على كافة أصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن يزيد بنحو 195 جنيه في الحد الأدنى، و1280 جنيه في الحد الأقصى.

موعد زيادة المعاشات 2024 بنحو 15%

طبقا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2023 أن المعاشات المستحقة سوف تزداد يوم 30 يونيو في كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة 15%، لهذا فإن موعد زيادة المعاشات سنة 2024 ستكون في واحد يوليو.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

وكانت التأمينات الاجتماعية قد قامت بصرف معاشات شهر ديسمبر في اليوم الأول من شهر ديسمبر واستمرت مدة الصرف حتى شتة أيام، وتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد وماكينات atm المتوفرة في كافة المناطق.