في بداية تعاملات اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية في يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 تثير تلك التحديثات اهتمام الكثيرين الراغبين في معرفة القيمة الحالية للدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

في السوق السوداء سجل سعر الدولار اليوم ارتفاع ليصل إلى 48.35 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع هذا التحديث يعكس حالة التخبط التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة نتيجة للعديد من الأخبار الإيجابية حول الاقتصاد المصري وتحسن الوضع الاقتصادي مما أدى إلى تقلبات في أسواق الصرف وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

سعر الدولار في بنك CIB

للشراء: 30.85 جنيه.

للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

للشراء: 30.85 جنيه.

للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

للشراء: 30.82 جنيه.

للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

للشراء: 30.85 جنيه.

للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

للشراء: 30.85 جنيه.

للبيع: 30.95 جنيه.

في السوق الرسمية وفقًا للبيانات الأخيرة سجل سعر الدولار في بنك CIB ثباتًا في قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يجسد هذا التحديث حالة من التقلبات في أسواق الصرف مما يستدعي متابعة مستمرة للأسعار للحصول على أحدث المعلومات وضمان اتخاذ القرارات المناسبة.

وجدير بالذكر أم هناك ترقب كبير في الفترة الحالية لسعر الدولار في السوق السوداء والبنوك خاصة مع الانتخابات الرئيسية المصرية التي تجرى في الفترة الحالية والتي من المتوقع أن تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري,