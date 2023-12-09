رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة إلى كندا 2024 ….والشروط المطلوبة

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة إلى كندا 2024،يسعى عدد كبير من الشباب للهجرة إلى كندا للحصول على فرصة عمل جيدة تضمن لهم حياة كريمة ومستقبل أفضل، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن نتائج قرعة كندا 2024 والشروط اللازمة للتسجيل…..

نتائج قرعة الهجرة إلى كندا 2024

حيث صرح مصدر مسؤول أن وزارة الهجرة قد أعلنت عن فتح باب التقديم لطلب الهجرة إلى كندا لعدد من الشباب الراغبين، وتلقت الوزارة عدد من الطلبات إلا أنه تم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الجهات المختصة و هي:

شروط الهجرة إلى كندا 2024

يجب أن يكون المتقدم مقيم في بلده إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم ليس لديه سجل جنائي.

أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة إلى كندا 2024

حيث أعلنت الجهاز المختصة عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة لكندا، والتي تقام في بداية كل شهر يناير ويسعى عدد كبير من المتقدمين للإطلاع نتائج المتقدمين والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: