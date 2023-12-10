“علشان متدوخش“ رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات الرئاسة 2024 بالبطاقة فقط

الاستعلام عن لجنة انتخابات الرئاسة 2024 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين منذ أن قامت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن بدء الانتخابات الرئاسية، والتي تتم تحت إشراف سيادة المستشار حازم بدوي، كما أنها صرحت بأن الانتخابات سوف تكون على ثلاثة أيام متتالية، ومن المقرر أنها سوف تتم داخل مجموعة من المدارس أما فيما يخص باقي المدارس سوف تعمل بشكل طبيعي، وأضافت اللجنة الوطنية أنه يمكن للمواطن تغير لجنته إلى لجنة قريبة من محل السكن الخاص به وبالتحديد فئة كبار السن، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن كيف يعرف اللجنة الخاصة به وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الاستعلام عن لجنة انتخابات الرئاسة 2024

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة لجنة الانتخابات الخاصة بهم وذلك لممارسة حقوقهم في الانتخاب واختيار الرئيس المستقبلي لمصر لعام 2024 ومن المقرر أن تتم انتخابات الرئاسة اليوم الأحد والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ولمعرفة اللجنة الخاصة بك لانتخابات الرئاسة 2024 يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات “من هنا“.

يجب إدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقم.

انقر على كلمة استعلام.

سوف يظهر اسم المدرسة.

المحافظة والقسم التابع له صاحب البطاقة والعنوان.

رقم اللجنة الفرعية والرقم الخاص بك في الكشوفات الانتخابية.

ثم سوف يظهر تاريخ التصويت.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

صرحت الهيئة الوطنية الانتخابية رسميًا عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 10 من ديسمبر وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر، كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير لجان متخصصة وذلك من أجل وضع لجان أمنية مشددة لضمان الحفظ والسلام على المواطنين، كما أنها تسعى لتيسير الأمور لجميع المواطنين داخل اللجان الانتخابية وذلك لنزاهة العملية الانتخابية التي تسعى الحكومة المصرية لها في كل محافظات مصر.