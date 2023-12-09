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رابط وخطوات التسجيل في الدعم السكني للمطلقات 1445 والشروط اللازمة
التسجيل في الدعم السكني للمطلقات 1445
التسجيل في الدعم السكني 1445، تسعى الحكومة السعودية على توفير سكن مناسب لعدد كبير من النساء والأسر ذات الدخل المنخفض وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت عن برنامج الدعم السكني والذي يقدم الدعم المالي لشراء المسكن أو المنزل، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للمستفيدة أن تحصل على قرض عقاري بأقل فائدة، كما يتيح البرنامج أيضاً أن تحصل الأسرة أو الفرد على وحدة سكنية جاهزة .
شروط التسجيل في الدعم السكني
حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الدعم السكني للمطلقات في المملكة العربية السعودية، إلا أنها وضعت عددمن الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني للمطلقات بالسعودية وهي كالتالي:
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
- أن تكون دائمة الإقامة في المملكة السعودية.
- ألا تمتلك أصول تتعدى الـ 5 ملايين ريال.
- أن تكون المستفيدة لم يسبق لها الحصول على الدعم السكني من قبل.
- في حالة الطلاق أن يكون مر على طلاقها عامين على الأقل.
- أما الأرامل فليس لهم سن محدد للحصول على الدعم.
- إلا أنه يجب أن تكون لديها أبناء.
رابط وخطوات التسجيل في الدعم السكني للمطلقات 1445
- في البداية يجب الدخول إلى منصة سكني 1445 .
- ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- ثم اضغط على زر التحقق.
- يجب ادخال البريد الالكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال.
- سوف يتم ارسال رسالة نصية مسجل بها رمز التحقق ثم اضغط على “التالي”.
- اضغط على تقديم الدعم السكني .
- استكمل عملية التسجيل.
- أجب عن الأسئلة المطروحة أمامك.
- ثم اضغط على أيقونة “تسجيل الطلب”.
- سوف يتم دراسة الطلب في وقت قصير.
- ويتم ارسال رسالة نصية على الجوال المسجل نتيجة الطلب المقدم.