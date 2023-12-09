“احصل على سيارة“ طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وأنواع الإعاقات المسموح بها

قامت وزارة التضامن الاجتماعي على إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، ويجب العلم أنه يوفر العديد من الخدمات المتنوعة والمجانية بشكل كامل، بالإضافة إلى التخفيضات التي يتمتعون بها من خلال لذلك الكارت، بالإضافة إلى من خلاله يمكن الحصول على إعفاء من المصاريف المدرسية الخاصة بهم والحصول على مبلغ مالي كل شهر وغيرها، لذلك سوف نقدم من خلال ذلك المقال الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الكارت.

كارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن بالإعلان عن الأماكن التي يمكن من خلالها الحصول على الكارت أو الاستعلامات التي تخص الكارت وذلك يتم من خلال حملة هنوصلك التي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن، كما قامت أيضا بتوضيح الإعاقات التي تستحق ذلك الكارت، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال النقاط التالية.

أماكن حملة هنوصلك

حملة هنوصلك هي حملة تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تقوم بمساعدة المواطنين بالتوضيح عن كيف يتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة، واماكن الحملة داخل مصر كالتالي:

محافظة الشرقية مركز الإبراهيمية.

محافظة المنوفية مركز شبين ومنوف.

محافظة القليوبية مركز شبين القناطر وقليوب.

محافظة سوهاج مركز دار السلام.

محافظة الإسماعيلية مركز أبو صير.

محافظة السويس مركز كبريت البحارة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أولا يتم إجراء كشف طبي تابع لوزارة الصحة والسكان وأخذ تقرير طبي معتمد، ويجب أن تكون المستشفيات التي تم فيها الكشف الطبي: إما مستشفيات القوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات الشرطة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية أو المستشفيات الخاصة.

خطوات التقديم على الكارت

أولا يتم التسجيل من خلال البوابة ويجب الحرص على تسجيل البيانات بشكل جيد والتأكد منها، وانتظار قبول الطلب أو رفضه، ولكن تأكد من ملئ الاستمارة بالمعلومات الصحيحة.

أنواع الإعاقات التي يسمح لها باستخراج الكارت