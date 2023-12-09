رسميا ظهرت نتائج السبر الترشيحي 2023 علمي وادبي برقم الاكتتاب والاسم رابط وزارة التربية سوريا

الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023 2024، حيث أن العديد من الطلاب قد قاموا بالتقديم في هذا الاختبار وذلك من أجل التاهل إلى دخول مرحله البكالوريا والتي تعد من أهم المراحل في حياه الطالب التعليمية والمهنية والاكاديمية، حيث ان وزارة التربية السورية قد قامت بفتح باب التقديم على هذا الاختبار وتم أداؤها من قبل الاف الطلبه والطالبات في مختلف المحافظات.

نتائج السبر الترشيحي 2023 علمي

لينك نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم حيث يتم البحث عنه بشكل كبير وذلك لأنه من المفترض أن يتم تفعيله في خلال الساعات القليلة المقبلة والحصول على نتائج الطلاب والتعرف على موقفهم من اجتياز هذا الاختبار، حيث أن النجاح به يعني دخول مرحله البكالوريا والتي يأمل عدد كبير جدا من الطلاب أن يقومون بالالتحاق بها، حيث أنها تؤهلهم إلى دخول مرحله الجامعات وذلك في حاله اجتياز هذه المرحله بنجاح، لقد وصلت الوزاره موقع إلكتروني رسمي يمكن عن طريقه الاستعلام عن النتيجة وذلك عن طريق كتابه بعض البيانات البسيطة.

نتائج الترشيحي 2023 حسب رقم الاكتتاب

لينك نتائج السبر الترشيحي 2023 يتم تفعيله من قبل الوزاره والحصول على النتائج عن طريق الطباعه الآتي..

توجه إلى موقع وزارة التربية السورية.

قم بالبحث عن نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة.

الان يجب عليك ادخال رقم الاكتتاب الخاص بك بشكل صحيح.

تحديد القسم الخاص بك سواء كان علمي أو ادبي.

تأتي الخطوه الأخيرة وهي الضغط على زر عرض النتيجة.

تظهر لك النتيجة بشكل فوري امامك على الشاشة وذلك بعد أن تقوم الوزاره بالنظر في اختبارات الطلاب بجميع المحافظات، واختيار البعض التي ترى أنهم هم الافضل لدخول هذه المرحله وهي مرحله البكالوريا العام المقبل، حيث أن النتائج تظهر في خلال ساعات قليلة من الآن.

نتائج السبر الترشيحي 2023 أدبي

الحصول على النتائج قد تم اليوم عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعد إعلان وزارة التربية اليوم بشكل رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن ظهور النتائج رسميا، وإمكانية الاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي للوزارة عن طريق كتابة رقم الاكتتاب وكذلك الاسم في الخانة المخصصة لها صحيح بدون أي أخطاء.