نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 في سوريا|وزارة التعليم السورية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 في سوريا، التي أعلنت عنها وزارة التربية السورية مؤكدة ظهور نتائج الطلاب بالفرع العلمي والأدبي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 سوريا…..

نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024

حيث أعلنت وزارة التربية السورية صباح اليوم الموافق 9 ديسمبر 2024 عن رفع نتائج اختبارات الترشيحي لدورة 2024 سوريا، والتي أكدت أن حوالي ما يقرب من 6948 طالب وطالبة نجحوا في الاختبارات وأضافت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 36%، أما عن عدد الطلاب الناجحين في الفرع الأدبي فقد بلغوا 17683 طالب وطالبة بنسبة نجاح 50.14%.

وأكدت وزارة التعليم السورية على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك لتؤكد أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 عن طريق الرابط الرسمي للوزارة، ولا داعي للذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وإليكم خطوات ورابط الإستعلام…

رابط الاستعلام عن نتائج الترشيحي 2024 سوريا

حيث يمكن للطالب الحصول على نتائج الترشيحي سوريا دورة 2024 الفرع الأدبي والعلمي، من جميع المحافظات السورية من خلال اتباع الخطوات الآتية: