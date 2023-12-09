تَفعيـل ⭕️ رابط نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية كـل الفروع moed.gov.sy

أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج السبر الترشيحي 2023 لشهادة البكالوريا، حيث اعتمدت النتائج للعام الدراسي 2023/2024، شارك أكثر من 65 ألف طالب وطالبة في الامتحانات بمختلف المحافظات السورية، وتعتبر هذه النتائج حاسمة لمعرفة مستوى الطلاب، تم الإعلان عن نتائج السبر الترشيحي لفرعي العلمي والأدبي، حيث بلغ عدد الناجحين في الفرع العلمي حوالي 6948 طالب، يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج 2023 حسب رقم الاكتتاب.

نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج السبر الترشيحي 2023 لامتحانات البكالوريا قبل قليل ولا يزال الطلاب يبحثون عنها عبر رابط الاستعلام الإلكتروني المخصص للتحقق من النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة. شملت الاختبارات نحو 65 ألف طالب، واستمرت عملية التصحيح ورصد الدرجات لمدة أسبوعين.

حيث تم رفع جزء كبير من النتائج إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، ويتم العمل على رفع باقي النتائج لجميع المحافظات، الوزارة قدمت التهاني للطلاب الناجحين، حيث بلغ عدد الناجحين في الفرع العلمي 6948 طالبًا بنسبة نجاح 36.69%، وفي الفرع الأدبي بلغ عدد الناجحين 17683 طالبًا بنسبة 50.14%.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023 موقع وزارة التربية

لمعرفة نتائج السبر الترشيحي 2023 عليك فقط بمتابعة هذه الخطوات فقط:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية. ابحث عن خيار “نتائج الامتحانات” المتاح أمامك. انقر على الرابط المخصص لنتائج السبر الترشيحي. اختر فرعك، سواء العلمي أو الأدبي. اضغط على “استعلام بالاسم” أو “استعلام برقم الاكتتاب الطالب”.

بهذه الخطوات يمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج لكافة الفروع، حيث تم رفع النتائج منذ وقت قليل.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الرقم

جاري تفعيل رابط وزارة التربية لتنزيل كافة النتائج لجميع المحافظات، حيث انه في صباح يوم التاسع من شهر ديسمبر تم اعلان بعض النتائج، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفتها عن طريق رقم الاكتتاب او باستخدام الاسم، وذلك من خلال الرابط الرسمي فقط.