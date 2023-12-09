نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023-2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر بوابة النتائج الامتحانية

نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023-2024 ضمن عمليات البحث الرائجة منذ عدة أيام، مما ترتفع عمليات البحث كل لحظة لأن الطلاب يترقبون النتائج على أحر من الجمر، السبر الترشيحي جزء كبير من المرحلة التعليمية ويمكن من خلاله الإلتحاق بالبكالوريا، مما يحاول الطلاب أن يحصلون فيه على أعلى الدرجات ويؤدون الاختبارات بشكل دقيقة وهذا ما جعل حالة اللجان المدرسية أكثر هدوء لأن حل الأسئلة يحتاج إلى تدقيق وتركيز لحصد أعلى النقاط.

منذ انتهاء الطلاب من اختبارات السبر الترشيح من جميع محافظات سوريا يكثفون البحث على مدار 24 ساعة للوصول إلى مصدر موثق فيه لمعرفة موعد اعتماد النتائج ورفعها على موقع الوزارة، تابعوا معنا السطور التالية كي نتعرف سوياً على نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023-2024.

نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023-2024

السبر ضمن أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب لذلك ينشغل بمعرفتها الطلاب وأولياء الأمور وضمن حديث الصباح والمساء في سوريا، حيث قام السيد الدكتور دارم طباع وزير التربية والتعليم بسوريا بعملية اعتماد نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023، حيث بلغت نسب النجاح 50.14% وبلغ عدد الناجحين 17683 طالب وطالبة، مما وصلت نسب النجاح في السبر الترشيحى للفرع العلمي 36.69% بإجمالي عدد الناجحين 6948 طالب وطالبة من بين نسب حضور لكلا الفرعين العلمي والأدبي نحو 65 ألف.

رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024

بخطوات بسيطة ومن خلال الانترنت يمكنكم الإطلاع على نتائج السبر الترشيحي وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم لذا عليكم اتباع ما يلي: