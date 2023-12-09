نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية السورية

نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم، حالة من الترقب بالوقت الحالي من قبل العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المدن والمحافظات السورية، وذلك مع قرب إعلان واعتماد نتائج الامتحان الترشيحي للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب شهادة البكالوريا في سوريا، وتشهد الساعات القليلة القادمة بحثاً مكثفاً من قبل الطلاب لمعرفة موعد إعلان النتائج، وفقًا للمصادر الموثوقة من داخل وزارة التربية السورية، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحان الترشيحي لهذا العام يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، سنتابع معكم خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال موقعنا، وسنوفر لكم رابط الاستعلام المباشر عن النتائج فور الاعتماد.

نتائج السبر الترشيحي 2023

أكدت وزارة التربية السورية أن حوالي 65 ألف طالب وطالبة في مختلف المحافظات السورية أجروا امتحانات السبر الترشيحي للعام الدراسي الحالي، تعتبر هذه الامتحانات من الشهادات الهامة التي يحصل عليها الطلاب في سوريا، حيث يتم تحديد التخصص الذي سينتقل إليه الطالب من خلال هذا الامتحان الذي يؤديه طلاب شهادة البكالوريا في سوريا، يجدر بالذكر أن وزارة التربية السورية أعلنت انتهاء جميع أعمال تصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات السبر الترشيحي في الأيام القليلة المقبلة، وأكدت أيضًا أن النتائج الخاصة بالسبر الترشيحي تم رفعها حاليا عبر رابط واحد يتبع وزارة التربية السورية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023

يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي دورة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني.

الضغط على مربع “النتائج الامتحانية” الظاهر على الشاشة الرئيسية.

الضغط على مربع “الترشح للثانوية العامة”.

اختيار الفرع التابع له الطالب “علمي أو أدبي”.

اختيار طريقة الاستعلام عن النتائج بالاسم أو رقم الاكتتاب

تحديث السبت 9 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج اختبارات الترشح للامتحان التقدمي للحصول على شهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة في فروعها العلمي والأدبي لدورة عام 2024، حيث حقق عدد الطلاب الناجحين في الفرع العلمي 6948 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 36.69٪، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين في الفرع الأدبي 17683 طالبًا بنسبة نجاح تبلغ 50.14٪.